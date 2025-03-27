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Gündem
TRT Haber 27.03.2025 09:33

Kartalkaya'daki yangın faciasında 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi.

Kartalkaya'daki yangın faciasında 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı
[Fotograf: AA]

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığına sunulduğunu bildirdi.

Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildiğini kaydeden Tunç, "Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

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