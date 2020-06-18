Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık." dedi.

"Okulları 3 haftalığına açsaydık, çok daha devasa sorunlarımız olacaktı"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı." diye konuştu.

Bakanı Selçuk, yaz kitaplarına ilişkin, "Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız." ifadedini kullandı.

"31 Ağustos'ta başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını bildirdi.