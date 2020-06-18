Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı'na TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın seçilmesinden dolayı, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda görüştü.

Bozkır’ın görevinin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah emekler boşa gitmedi, kutluyorum sizleri. İnşallah bundan sonrası da hayır olur" dedi.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır da hazır bulundu.