Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait kargo uçağına yükleniyor.

Koronavirüs sürecinde dünyaya yardım elini uzatan Türkiye, Afrika ülkesi Çad'a tıbbi malzeme yardımı yapıyor. Gönderilecek malzemeler uçağa yükleniyor. Detayları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı. pic.twitter.com/h7hDGUHx6j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 18, 2020

Toplamda 14 ton yardım malzemesi, koronavirüsle mücadele eden Çad'a gönderilecek.

Gönderilen yardımların içerisinde, 17 bin 600 eldiven, 40 bin tulum, 5 bin oksijen maskesi, bir de ambulans olacak.

Çad'a dostluk ve iyi niyet jestleri olarak hibe edilen tıbbi ekipmanlar, bu ülke tarafından sağlık çalışmalarının yürütülmesinde kullanılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan, arasında bir de ambulansın yer aldığı tıbbi malzemeler, Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağıyla 26 Mayıs'ta Çad'a ulaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'ya yazdığı mektubun da yardım malzemeleriyle birlikte yetkililere teslim edildiği belirtilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Çad Sağlık Bakanı Mahmud Yusuf Hayal, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede tıbbi ekipman sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Elimizde sadece Türkiye'den gönderilen 25 solunum cihazı var." demişti.