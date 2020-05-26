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Türkiye'nin yardım uçağı Çad'a ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye, koronavirüs salgınından etkilenen ülkelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu kez yardımların adresi Afrika ülkesi Çad oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağı Çad'a indi.
Uçak ve mürettebatını, Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız karşıladı.
Öte yandan Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.
Etiketler: koronavirüs tıbbi yardım çadSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 19:57
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