Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarının satır başları şöyle;

Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık.

İlkokul, ortaokul ve lise karneleri e-okul üzerinden, lise belgeleri ise (takdir, teşekkür) randevulu olarak okuldan alınabilece.

Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı.

(Yaz kitapları) Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız." ifadedini kullandı.

31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil.

(Covid-19 salgınında yeni dalga ihtimali) Birçok senaryoya göre hazırlık var. Problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlıyız.

