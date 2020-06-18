Terörle mücadelede son yıllarda yöntem değiştiren ve saldırı yapıldığında karşılık vermek yerine, güvenlik riski oluşturan hedefleri bulundukları yerde yok etme konseptine geçen Türkiye, son derece kritik iki harekatı daha kısa aralıklarla başlattı.

Irak’ın kuzeyinde terör örgütünün lojistik ve altyapısı için büyük önem taşıyan noktaların uçar unsurlarla yerle bir edildiği Pençe-Kartal operasyonunun yansımaları devam ederken, bu kez Haftanin’e komandoların intikal ettiği Pençe-Kaplan operasyonun başladığının duyurulması ‘Türkiye neyi hedefliyor?’ sorusunu da beraberinde getirdi.

Bugün yaşananların aniden karar verilen bir durum olmadığına işaret eden askeri uzmanlar, 2018’den bu yana sınırın her iki tarafından yürütülen kapsamlı operasyonlarla bugün gerçekleştirilen harekatların doğrudan ilişkili olduğu görüşünde.

Özellikle 1990’lı yıllardaki sınır ötesi harekatlardan çok daha farklı bir yöntem izlendiği belirtilirken, geçmişte bölgesel ve kısa süreli yapılan harekatların bu dönemde yerini ‘eş zamanlı, çok geniş katılımlı ve kalıcı’ işlere bıraktığı düşüncesi öne çıkıyor.

[Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel.]

Kalıcı üsler kurulacak

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, geçmiş dönemlerde yapılan harekatlarla son dönemlerde atılan adımlar arasında çok ciddi farklar olduğunun altını çizerek, “Türkiye, bundan sonraki muhtemel gelişmeleri öngörüyor ve buna göre yol haritasını belirliyor. Şunu net bir şekilde söylemek gerekir ki Ankara, Irak’ın kuzeyinde kalıcı üsler kurma stratejisinde son derece kararlı” dedi.

Türkiye’nin kalıcı üsler kurma stratejisinin temelinde birden fazla neden olduğunu anlatan Erenel, şunları söyledi:

“Irak’ta yeni bir hükümet kuruldu ve nasıl yol alacaklarını bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey; merkezi Irak hükümetinin ülkenin bütüne yönelik bir kontrol ve güvenlik mekanizması oluşturabilmesinin bu şartlarda imkansız olduğu…

Öte yandan Irak ve İran arasında yaşanan gelişmeler de çok önemli. Türkiye bu süreci de yakından takip ediyordu. Irak ve İran yakın zaman öncesine kadar çok daha iyi bir durumdaydı ikili ilişkilerinde. Son gelişmelerin ardından aralarında gerginlikler başladı. Bu gerginliklerin bir süre sonra Irak ile İran güçleri arasında çatışmaya dönmeyeceğinin garantisini kimse veremez. Irak’ın kuzeyinde de Talabani-Barzani arasında sorunlar mevcut.

Türkiye kendi göbeğini kendi kesiyor

Tüm bunları alt alta koyduğunuzda Türkiye için riskli bir durumun ortaya çıktığını görüyorsunuz. Sonuçta Türkiye üzerine düşeni başarıyla yapıyor ve sınırın içindeki teröristlerle çok etkin mücadele ediyor. Son iki yılda sınır ötesinde de taçlandırdığı bu başarının Irak ve İran’ın dahil olacağı krizlerle zedelenmesini ve başa dönmeyi istemiyor. Bu nedenle de kendi göbeğini kendi kesebileceği şekilde planlamasını yapıyor ve tehdit unsuru olarak gördüğü alanlarda tam hakimiyet sağlama stratejisiyle hareket ediyor.”

[Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda artan faaliyetleri bölgeyi ateşe atıyor. Grafik: TRT Haber.]

Birleşik Arap Emirlikleri’nin adımları yakından takip edilmeli

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, Türkiye’nin milli menfaatlerinin olduğu yerlerde terör unsurlarına destek olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin son olarak İran üzerinden bölgeye nüfuz etmeye çalıştığı bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

“BAE’nin bölgeye ilgisinin arttığını gözlemliyoruz. Çok kısa bir süre önce İran Devrim Muhafızları’ndan 17 kişilik bir heyet Kandil’de sözde üst düzey teröristlerle toplantı yaptı. Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ile böyle bir toplantıya katılmasının arkasında BAE var.

ABD'nin, Esed rejimine karşı 2020 savunma bütçesine eklediği Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası yürülüğe giriyor. Bu yasa yürülüğe girdiğinde sadece Suriye değil İran da nefes alamaz duruma gelecek. Bu süreci BAE’den gelecek sıcak para akışı ve diğer muhtemel yardımlarla aşmak gibi bir planları var.”

Türkiye’nin çok iyi bildiği bir bölge

Irak, İran ve Suriye’deki bölgesel, ulusal ve küresel gelişmelere göre Ankara’nın strateji belirlediğinin altını çizen Erenel, “ABD de bölgede PKK ve PYD arasındaki ayrılıklardan rahatsız. Onlar da bir an önce kendi kafalarındaki düzeni kurmak istiyor. Bunun için de PKK’nın içindeki isimleri tasfiye etme yolunu seçti ve PKK’lı elebaşlarının kafasına milyonlarca dolarlık ödül koydu. Ankara tüm bu alandaki yaşananları yakın takipte. Operasyonlarımızın son derece stratejik hedefleri var. Irak’ın kuzeyinde zırhı birliklerimiz, askerlerimiz, kalıcı üslerimizin olmasının temeli buna dayanıyor” dedi.