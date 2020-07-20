Haber Giriş: Kaynak: AA
'Karagöz' Suriye sınırında gözlem yapıyor
[Fotoğraf: AA]
ASELSAN'ın geliştirdiği Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, Suriye sınırında göreve başladı.
İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin sıfır noktasında görev icra eden Karagöz'ün, sistemin üzerinde taşıdığı geniş alan gözetleme kamerasıyla 8 kilometrekarelik bir bölgeyi tarayabildiği, operatörün tercihine göre 360 derece dönebildiği açıklandı.
Karagöz'ün 17 metre uzunluğunda olduğu ve 500 metre yükseklikten sınır güvenliği için gözetleme yapabildiği öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Reyhanlı semalarında görülen Karagöz'ün sınır hattında gözlem yaptığı belirtildi.
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