Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 3 PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB'nin paylaşımına, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" notu düşüldü.