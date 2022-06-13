Bakan Fatih Dönmez'in konuşmasından konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

Karadeniz'de 2 bin 200 metre altında çalışmalar sürüyor. Yıl sonuna kadar boru döşeme işini bitireceğiz. Sadece tek boru da yok burada aslında. Gazı taşıyacağımız 16 inçlik bir boru hattının yanında ona yardımcı olmak üzere çeşitli kimyasal maddelerin sahaya gönderileceği bir hattımız var.

Bu işleri denetleyecek, izleyecek otomasyon hattını içeren bir hat daha olacak. Üç hat birden yıl sonuna kadar çekilecek. Doğal gaz karaya geldikten sonra işlenecek ve ulusal gaz sistemimize bağlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yıl sonuna kadar borulama işlemini bitireceğiz. Sadece tek boru da yok burada aslında. Gazı taşıyacağımızı 16 inçlik bir boru hattının yanında ona yardımcı olmak üzere çeşitli kimyasal maddelerin sahaya gönderileceği bir hattımız var. pic.twitter.com/8ZtH3sbiBi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 13, 2022

Üretim sürecini hızlandırdık. Keşiften üretime kadar süreç 2 buçuk yıl sürmüş olacak. Dünyada bu kadar kısa sürede bu hazırlığı yapabilen başka bir ülke yok.

"Beyin göçünü tersine çevirdik"

2017 yılında ilk Fatih sondaj gemimiz geldiğinde bir elin parmağını geçmeyecek kadar Türk çalışan vardı. Şimdi gemilerde neredeyse üçte ikisi Türk çalışan mevcut. Beyin göçünü tersine çevirdik. Yurt dışına giden ve orada ciddi konumlarda çalışan Türkleri ülkemize geri transfer ettik.

Keşiflerle birlikte tarihlere dünyanın denizlerdeki en büyük keşfi olarak geçtik. Birçok ülkenin ve şirketin dikkatini çektik. Yurt dışından teklifler gelmeye başladı. Burada hiçbir şeyi gizlemiyoruz. Bulunan miktar da açıkça açıklandı. 2023'ün ilk çeğreğinde insanımız bu hizmete kavuşacak.

Gaz denizden nasıl çıkarılacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Sakarya Gaz Sahası maketi üzerinden Karadeniz’de keşfedilen gazın nasıl çıkarılacağını özel yayınında anlattı.

-Gaz denizden nasıl çıkarılacak?



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Sakarya Gaz Sahası maketi üzerinden Karadeniz’de keşfedilen gazın nasıl çıkarılacağını @trthaber özel yayınında anlattı.https://t.co/HeYOG7lNsm pic.twitter.com/gbG1fZbIhJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 13, 2022

"Bu faydayı 84 milyon insanımız hissedecek"

Bugünkü fiyatlara baktığımızda Karadeniz gazı çok daha uyguna gelecek gibi görünüyor. Hem devletimiz hem vatandaşımız kazanacak. Bunun karşılığını hep birlikte alacağız. Bu faydayı 84 milyon insanımız hissedecek. Bu gaz hepimizin. İnsanımız bu gazı mutfağında kullanınca hissedecek.

Yerin altını araştırma çalışmalarımız da devam ediyor. Bir de karadenizin formasyonunu yeniden değerlendirme imkanını bulduk. Daha önce de çalışmalar oldu fakat keşif olamamıştı. Şimdi o bölgelerde yeniden çalışma yürütülüyor.

Doğal gaz arama meselesi Akdeniz'de başlamıştı. Karadeniz gibi bir keşifle sonlanmamıştı fakat öncü işaretlerin geldiği sondajlarımız olmuştu. Karadeniz'deki programın yoğunluğundan dolayı gemilerimiz burada çalışıyor. Daha sonra Akdeniz'e de tekrar bakılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 2026-2027’de maksimum üretime çıktığımızda ülkede kullanılan gazın neredeyse yüzde 25-30’luk kısmını bu sahadan üretmiş olacağız. Başka bir ifadeyle konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz’den üretmiş olacağız. 25-30 yıl süreyle. pic.twitter.com/Jdl531XsWQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 13, 2022

"Konutlarda kullanılan gazın tamamı Karadeniz'den üretilecek"

İlk üretimi günlük 10 milyon metreküp olarak başlatacağız. İkinci fazda günlük 40 milyon metreküp üretim hedefliyoruz. 50 milyon metreküpe de çıkabiliriz. 2026-2027'de ülkede kullanılan gazın yüzde 25-30'unu bu sahadan üretmiş olacağız. Başka bir deyişle 25-30 yıl süreyle konutlardaki gazın tamamını Karadeniz'den üretmiş olacağız.

Vatandaşımızın konforu, rahatı, bütçesi her şeyin başında geliyor. Bu gaz bir sanayi tesisinde de belki yakılabilir fakat bunu karşılama oranları olarak bir mukayese yapıyoruz.

Bizim son yıllarda üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi enerjide söz sahibi haline gelmek. Türkiye, Avrupa'daki en çok gaz tüketen ülkelerden birisiyiz. Buna yerli kaynağı da eklediğimizde çok daha güçlenerek bir enerji merkezi olabiliriz.

Dev robotlar Karadeniz gazı için çalışıyor: Türkali-2'den çok özel görüntüler

Karadeniz gazının kullanıma sunulması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Türkali-2'de denizin 2 bin 200 metre altındaki operasyon başladı. Dev robotların çalıştığı görüntülere ilk kez TRT Haber ulaştı.

Türkiye Petrolleri, artık uluslararası bir petrol şirketi olma yolunda hızla ilerliyor. TP'de diğer ülkeler gibi yurt dışından çalışan istihdam ediyor. 16 yabancı çalışanımız kendi ülkesini bırakıp Türk vatandaşlığına geçti.

Eleştirenlerin sayısının da az olduğuna inanıyorum. Karadenizdeki gaza memnuniyet için anket yapıldı. Yüzde 88'i benimsemiş olarak görüldü. Karalamaya çalışanlara üzülüyorum. Bu çalışmalardan sadece biz yararlanmayacağız. Bize oy vermiş vermemiş ayrımı yapılmayacak. Nasıl şimdi götürdüğümüz gaz 81 ilde veriliyorsa yerli gazımızı da insanımızın evine götüreceğiz.

Fiyat artışlarını durdurmak çok zor gözüküyor. Avrupa'da yeni kaynak arayışında.