Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki yol ağı, bağlantı yollarıyla birlikte 3 bin 523 kilometre otoyol, 30 bin 974 kilometre devlet yolu ve 34 bin 136 kilometre il yolu olmak üzere toplam 68 bin 633 kilometreye ulaştı.

Kurum, yol geometrisinde iyileştirme, kavşak düzenlemesi, bölünmüş yol ve tırmanma şeridi yapımı, şerit genişletilmesi veya daraltılması, banket düzenlemesi, sığınma cebi inşası gibi çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.



Bin 666 kaza kara noktasında iyileştirme yapıldı

Trafik güvenliği çalışmalarında 2003'ten bu yana 403 milyon 447 bin metrekare yatay işaretleme, 2 milyon 511 bin metrekare düşey işaretleme, 32 bin 621 kilometre oto korkuluk çalışması yapıldı.

3 bin 363 kavşak sinyalize kontrollü hale getirildi.

Bin 666 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Bu yıl itibarıyla KGM'nin sorumluluğundaki yol ağında bulunan güzergahlarda 50 kaza kara noktası daha iyileştirilmiş olacak.



12 bin 626 personel kar ve buzla mücadele ediyor

Bölünmüş yollar başta olmak üzere bin 200 kilometre oto korkuluk yapımını tamamlamayı planlayan KGM, 500 kilometre sarsma bandı uygulaması gerçekleştirecek.

Ayrıca, 26 milyon metrekare yatay, 110 bin metrekare düşey işaretlemenin de bitirilmesi hedefleniyor.

Genel Müdürlük, 2020-2021 kar ve buz mücadelesi çalışmalarında görevli 12 bin 626 personelin çabalarıyla 440 kar mücadele merkezinde, 10 bin 665 makine-ekipmanla yolları 7 gün 24 saat açık tutmaya çalışıyor.

"İyileştirilen yerlerde kazaların azaldığı görülüyor"

"Kaza kara noktası" kavramı trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği ve genel olarak belli bir kaza türünde yoğunlaşma görülen yerleri tanımlamak için kullanılıyor.

Kazaların meydana geldiği her noktanın "kara nokta" olarak değerlendirilmediğini belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda, kaza kara noktalarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu amaçla bugüne kadar yapılan çalışmalarla kaza kara noktasının iyileştirildiği yerlerde trafik kazalarının azaldığı görülüyor. Söz konusu noktalarda meydana gelen kazalarda ise suçun büyük oranda sürücü kaynaklı olduğu belirtiliyor" dedi.