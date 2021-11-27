Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında TBMM'de kabul edilerek yasalaşan 4. Yargı Paketi'yle Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler arasında sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına yönelik itiraz usulleriyle ilgili düzenleme de yer aldı.

Kanun değişikliğiyle sulh ceza hakimliklerinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı "dikey itiraz usulü" getirildi. Böylece sulh ceza hakimliklerinin söz konusu kararlarına itirazların başka sulh ceza hakimliklerince incelenmesi uygulamasına son verildi. Tutuklama ve adli kontrole yönelik itirazlara bir üst mahkeme olan asliye ceza mahkemesi hakimlerinin bakması hüküm altına alındı.

Yeni düzenleme, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

Asliye ceza mahkemesi hakimleri, itirazlarda kararların hukuki yerindeliğini değerlendirecek, tutuklama ve adli kontrole ilişkin itirazları kabul edecek ya da reddine hükmedecek.