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Gündem
TRT Haber 16.02.2024 09:57

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, üs bölgelerini denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari ve Şırnak'taki tugay komutanlıkları ile üs bölgelerinde inceleme ve denetleme yaptı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, üs bölgelerini denetledi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki Zer Tepe üs bölgesinde ve Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme yaptı.

Birliklerin konuşlu bulunduğu kışla ve üs bölgelerini gezerek personelin yaşam koşullarını inceleyen Bayraktaroğlu, görevli komutanlar ve personelle görüştü, alınan tedbirlere yönelik talimatlar verdi.

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı
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