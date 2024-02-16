Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, üs bölgelerini denetledi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki Zer Tepe üs bölgesinde ve Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme yaptı.

Birliklerin konuşlu bulunduğu kışla ve üs bölgelerini gezerek personelin yaşam koşullarını inceleyen Bayraktaroğlu, görevli komutanlar ve personelle görüştü, alınan tedbirlere yönelik talimatlar verdi.