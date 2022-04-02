Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 10:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kandil'de 4 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Etiketler: SİHA Terör Örgütü Terörle Mücadele
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