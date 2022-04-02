Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha sosyal medya konusunda yapılması beklenen düzenlemeye dikkati çekti. Bunun üzerine gözler dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasal düzenlemenin hazırlıklarına çevrildi.

Yalan haberleri yayanlara karşı cezai yaptırım öngören teklifle, sosyal medya şirket temsilcilerinin daha etkin sorumluluk alması hedefleniyor.

"Bataklık gibi içine düşeni yutup yok edecek tehditleri de içinde barındırıyor"

"Sosyal medya sağladığı kolaylıklar yanında, doğru, kararında ve bilinçli kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi içine düşeni yutup yok edecek tehditleri de içinde barındırıyor. Hukuki alt yapıdan yoksum sosyal medyanın yol açacağı sorunlar bu konudaki tereddüt ve endişelerin çok üzerindedir. En kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz." ifadeleriyle sosyal medya ağlarının barındırdığı tehlikelere dikkati çeken Erdoğan, yasal düzenlemenin yolda olduğunun bir kez daha altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uyarısının ardından gözler, hazırlıkları süren yasa teklifine çevrildi.

AK Parti'li kurmayların, yalan haber ve dezenformasyonun önüne geçmek için üzerinde çalıştığı taslak büyük ölçüde şekillendi.

Dezenformasyona yaptırım geliyor

Düzenlemede 3 ana başlık yer alacak. Sosyal medyada dezenformasyona ilk kez ceza getirilecek. Yalan ve yanıltıcı haberleri bilerek yayanlara Türk Ceza Kanunu'nda hapis cezasına varan yaptırımlar uygulanacak.

Temsilciler 'gerçek' kişi olacak

Mevcut yasaya göre sosyal medya şirketlerinin temsilcileri "tüzel" kişi sıfatına sahip. Ancak bu durum, yükümlülüklerin yerine getirilmesinde yetersiz kalıyor. Düzenleme ile yasanın ihlalinde muhatap bulunabilmesi için şirketlerin Türkiye'deki temsilcileri "gerçek" kişi olacak.

Teklifin bir başka ayağı ise internet medyası. İnternet haberciliğinin yasal altyapısı oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde devam eden çalışmanın ardından kanun teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor.