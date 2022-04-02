Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis Fırkateyni'nde görevli personel ilk sahurunu yaptı. Gemide bazı askerler nöbetini sürdürürken, dinlenmekte olan diğer askerler ise sahur masasını hazırladı.

Yemek duasının ardından TCG Salihreis Komutanı Deniz Albay Alper Doğukanlı'yla birlikte sahur yapan bahriyeliler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlendikten sonra vatan nöbetine devam etti.

Maden işçileri kömürden kararmış elleriyle ilk sahurlarını yaptı

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler, yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında mesaide olan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan masalarını kurdu.

Yanlarında getirdikleri yiyecekleri ocak içinde kömürden kararmış elleriyle yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

Ailelerinden uzak ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yapan işçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

Orman ekipleri ilk sahurunu yangın bölgesinde yaptı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınında görevli ekipler, ramazan ayının ilk sahurunu söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede yaptı.

Dün öğle saatlerinde Dağoba köyü yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor.

Bölgedeki söndürme faaliyetine katılan işçiler de ramazan ayının ilk sahurunu yangın sahasında yaptı.

Türk Kızılay Çanakkale Şubesi tarafından hazırlanan kumanyalar orman ekiplerince sahaya taşınıp personele dağıtıldı.

İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan 8 itfaiye personeli, ilk sahuru ailelerinden uzakta nöbette yaptı.

Her an göreve çıkmak üzere hazır bekleyen ve sofrada bile telsizlerinden ayrılmayan itfaiye personeli, sahur yaptıktan sonra dua edip niyette bulundu.