Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kandil'de 2 terörist SİHA'larla vuruldu
[Fotograf: AA]
Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de mağaraya girmeye çalışan 2 terörist, SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları ile sürekli kontrol altında tutulan hudut hattındaki faaliyetler kapsamında Kandil'de mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi.
SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Irakın Kuzeyi PKK/YPG Terör Örgütü
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