Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla devam ediyor.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadaki mesajında, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" mesajını paylaştı.