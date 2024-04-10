Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara trafik yasağı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık tarafından yayımlanan “Trafik Tedbirleri’ne ilişkin genelgeyi duyurdu.

Buna göre, bayram tatili dönüşünde İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için birtakım önlemler alındı.

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara'ya seyirlerine izin verilmeyecek.

İSTANBUL İSTİKAMETİNE: ????D­100 karayolu ve O­3 otoyolunda Kırklareli ilinden itibaren, ????D­110 karayolunda Tekirdağ ilinden itibaren, ????O­4 ve D­750 karayolunda Ankara ilinden itibaren, ????O­7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya illerinden itibaren, ????D­100 karayolunda Amasya ili Merzifon ilçesinden itibaren, ????D­160 ve D­750 karayolunda Ankara ilinden itibaren, ????O­5 otoyolu, D­575 ve D­595 karayolunda Bursa ilinden itibaren, ????D­650 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren… ❌ANKARA İSTİKAMETİNE ????D­300 karayolunda İzmir ilinden Afyonkarahisar iline kadar, ????D­260 karayolunda Afyonkarahisar ilinden Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar, ????D­200 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden Ankara iline kadar arada kalan girişler dahil SEYİRLERİNE İZİN VERİLMEYECEKTİR. Bu tür araçları kullanan şoförlerimizin İstanbul ve Ankara istikametine seyahatlerinde bu tarihlere uymaları büyük önem taşımaktadır.

Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, güzergahların detaylarına da yer verdi:

"İstanbul istikametine; D­100 karayolu ve O­3 otoyolunda Kırklareli ilinden itibaren, D­110 karayolunda Tekirdağ ilinden itibaren, O­4 ve D­750 karayolunda Ankara ilinden itibaren, O­7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya illerinden itibaren, D­100 karayolunda Amasya ili Merzifon ilçesinden itibaren, D­160 ve D­750 karayolunda Ankara ilinden itibaren, O­5 otoyolu, D­575 ve D­595 karayolunda Bursa ilinden itibaren, D­650 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren…

Ankara istikametine D­300 karayolunda İzmir ilinden Afyonkarahisar iline kadar, D­260 karayolunda Afyonkarahisar ilinden Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar, D­200 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden Ankara iline kadar arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir. Bu tür araçları kullanan şoförlerimizin İstanbul ve Ankara istikametine seyahatlerinde bu tarihlere uymaları büyük önem taşımaktadır."