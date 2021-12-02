MİT'in operasyonuyla örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel ile PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan Türkiye'ye getirildi.

Operasyonu ve önemini TRT Haber’e anlatan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Milli İstihbarat Teşkilatı adına son derece önemli bir operasyon olduğunu söyledi.

Ağar, MİT’in terör örgütü PKK’nın yapmış olduğu bütün propagandaları bu operasyonla boşa çıkaran bir etki ortaya koyduğunu vurguladı.

“MİT, sahadan, PKK’nın etkili olduğunu ifade ettiği alanlardan teröristleri sağ çıkartıp geldi. Yani, teröristlerin kendilerine müzahir alanlara sızıyorsunuz orada bir operasyon yapıyorsunuz ve onları alıp oradan sıyrılarak Türkiye’ye geliyorsunuz. Tüm bular oldukça zor. O alana sızmak, orada operasyon yapmak ve sıyrılarak gelmek başlı başına zor. Bunu yaparken de tamamen sahadaki etkinliğinizi, gücünüzü, bağlantılarınızı kullanıyorsunuz."

"MİT prestiji yüksek operasyonların altına imza atıyor"

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın son dönemlerde bu denli prestiji yüksek operasyonların altına imza attığına da dikkati çeken Ağar, şöyle konuştu:

“Bu operasyonların şöyle bir tarafı da var; başarısız olunduğu takdirde geri tepme olasılığı çok yüksek. Bütün bu riskleri göze alarak son derece riskli operasyonların altına imza atıyorsunuz ve başarıyorsunuz. Bunu şu anda yapabilen kaç tane istihbarat servisi var? Buradan bakıldığında operasyonun ne kadar önemli olduğu kendini gösteriyor. Bunu herkes yapamaz, herkesin böyle bir kabiliyeti olamaz”

