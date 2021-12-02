Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 13:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü
İsveç’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüşmelerini paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, “Güne AGİT Dönem Başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’yle görüşerek başladık. Afganistan ve Ukrayna dahil AGİT coğrafyasındaki gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.
Güne AGİT Dönem Başkanı #İsveç DB Ann Linde’yle görüşerek başladık. Afganistan ve Ukrayna dahil AGİT coğrafyasındaki gelişmeleri ele aldık.Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 2, 2021
At our meeting w/FM @AnnLinde of #Sweden, host of #OSCEMC2021, discussed issues on OSCE agenda, particularly #Afghanistan & #Ukraine.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İsveç Mevlüt Çavuşoğlu
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