Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüşmelerini paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, “Güne AGİT Dönem Başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’yle görüşerek başladık. Afganistan ve Ukrayna dahil AGİT coğrafyasındaki gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.

Güne AGİT Dönem Başkanı #İsveç DB Ann Linde’yle görüşerek başladık. Afganistan ve Ukrayna dahil AGİT coğrafyasındaki gelişmeleri ele aldık.



At our meeting w/FM @AnnLinde of #Sweden, host of #OSCEMC2021, discussed issues on OSCE agenda, particularly #Afghanistan & #Ukraine.

pic.twitter.com/ZdBycoPjtH