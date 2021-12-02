İstanbul'da 23-25 Kasım'da düzenlenen Interpol Genel Kurulu'nda ilk turda 151 üye ülkeden 55'inin oyunu alarak İcra Komitesi Avrupa Kıtası üyeliğine seçilen Sevgel, genel kurula hazırlık çalışmaları ile Türkiye-Interpol ilişkilerini değerlendirdi.

Daire Başkanlığına atanmasının ardından 89. Interpol Genel Kurulu için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ve koordinasyonunda çalışmalara başladıklarını belirten Sevgel, iki ay gibi bir sürede hiçbir ayrıntıyı atlamadan detaylı planlama yaptıklarını kaydetti.

Sevgel, Interpol Genel Kurulu'nun son zamanların en yüksek katılımıyla gerçekleştirildiğini, pandemi şartlarına rağmen Interpol'e üye 195 ülkenin169'unun 685 delegasyon üyesiyle katıldığını anlattı.

Genel Kurul görüşmelerinde hem geçmiş bütçenin onaylanıp gelecek bütçenin karara bağlandığını hem de uluslararası organize, narkotik, siber ve çocuğun cinsel istismarına yönelik suçlar başta olmak üzere, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti suçlarıyla mücadelede stratejik hedeflerin belirlendiğini vurgulayan Sevgel, son günde "icra komitesi" seçimlerinin yapıldığını hatırlattı.

"En üst seviyede temsil hakkını kazanmış olduk"

İcra Komitesinde bir başkan, 3 başkan yardımcısı ve 9 üye olmak üzere 13 kişiden ve her kıtadan üyelerin bulunduğunu kaydeden Sevgel, üyelik için ilgili kurumların da desteğiyle çok başarılı bir kampanya yürüttüklerinin altını çizdi.

Sevgel, bu kampanyanın sonucunda da ilk turda oy kullanan 151 ülkeden 55'inin oyunu alarak Avrupa Delegesi olarak icra komitesine seçildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Gerçekten Türkiye ile Interpol'ün ilişkileri bağlamında yeni bir sayfa açılmış oldu. Uzun bir süredir İcra Komitesi'nde bir temsiliyetimiz yoktu. Interpol'ün Lion'daki merkezinde bizim irtibat görevlilerimiz var fakat sayısı yetersizdi. Şimdi en üst seviyede temsil hakkını kazanmış olduk. Seçilerek bu görevi geldik, 55 üyenin desteği ile. Bu şöyle denebilir, bu icra komitesi bütün alınan kararlardan sorumlu, biz de burada söz sahibi olduk, Türkiye olarak."

İcra Komitesinin senede 3-4 kez toplanarak, üye ülkelerle ilgili kararlara imza attığını söyleyen Sevgel, "Burada biz de Türkiye ve emniyet teşkilatı olarak, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda kararlar alacağız ve ülkemizin haklılığını, duruşunu en iyi şekilde göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Sevgel, Interpol'ün Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri için istediği kırmızı bülten taleplerini reddettiği hatırlatılarak, bundan sonraki süreçte tavır değişikliği olup olmayacağının sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"FETÖ'nün hain darbe girişimine kadar bizim toplamda 1930'dan 2016'ya kadar 100 küsur kırmızı bülten talebimiz geri çevrilmişti. 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminden sonra terör örgütü mensuplarına yönelik yaptığımız kırmızı bülten taleplerimizin hemen hemen hiçbiri Interpol tarafından işleme konulmadı. 839 kırmızı bülten talebimiz Interpol tarafından reddedildi."

Interpol'un reddetme gerekçesi olarak kendi anayasasındaki "askeri, dini, ırki ve siyasi konularda tamamen tarafsız" olduğuna işaret eden 3. maddeyi gösterdiğini belirten Sevgel, FETÖ'nün Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan bir terör örgütü olmamasının da diğer bir gerekçe olarak sunulduğunu aktardı.

Sevgel, şunları kaydetti:

"Bundan sonrası için bu süreçte ülke olarak gerek FETÖ, gerek PKK gerek DHKP-C ve DEAŞ başta olmak üzere, diğer terör örgütleriyle en etkin şekilde mücadele ettiğimizi, sahada en iyi neticeleri ülke olarak terörle mücadele anlamında aldığımızı, özellikle DEAŞ ile mücadelede koalisyonun en önemli unsurlarından biri olduğumuzu, FETÖ anlamında da ikna olacaklar.

Biz, haklılığımızı en üst seviyede dile getireceğiz. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün FETÖ terör örgütünün ne kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu, terör örgütünün dışında istihbarat örgütü olduğunu eninde sonunda onlar da anlayacaklar."

İstanbul'daki Genel Kurul öncesinde Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir görüşme gerçekleştirdiğini de hatırlatan Sevgel, bunun Türkiye'nin Interpol nezdindeki görünürlüğünün artırılmasına yönelik olumlu bir görüşme olduğunu söyledi.

Sevgel, bundan sonra Türkiye'nin Interpol'deki irtibat görevlisi sayısını artıracağını, açılacak daha üst pozisyonlara polis teşkilatının yetkin, yabancı dile hakim, kendini yetiştirmiş personelini aday göstereceğini ve Interpol'deki varlıklarını artırmaya çalışacaklarına dikkati çekerek, bu konularda Interpol Genel Sekreterliği ile mutabık kaldıklarını belirtti.

123 FETÖ üyesi Türkiye'ye getirildi

Sevgel, Türk Interpolü'nün yaptığı çalışmalara da değinerek, "Her ne kadar kırmızı bülten taleplerimiz şu aşamada karşılanmamakla birlikte 15 Temmuz'dan sonraki süreçte Milli İstihbarat Teşkilatımızın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın, Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızın ve İstihbarat Başkanlığımızın çalışmaları ile dünya genelinde 123 FETÖ mensubunu, bulunduğu ülkelerden alarak, Türkiye'de bağımsız mahkemelerde yargılanmasını sağladık." bilgisini verdi.

Sevgel, "Türk Emniyet teşkilatı, Interpol'ü en aktif kullanan üye ülkelerden birisi. 2 bin 213 aktif kırmızı bültenimiz mevcut. Bunun 805'i terör suçlarından, 822'si asayiş suçlarından, 586'sı da kaçakçılık suçlarından oluşuyor." dedi.