Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.11.2025 13:04

KAIROS gemisindeki yangın söndürüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

KAIROS gemisindeki yangın söndürüldü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerinin son durumuna ilişkin bilgi verildi.

KAIROS gemisindeki yangın söndürüldü

Açıklamada, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir. VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Limanı'na yanaştırılması planlanmaktadır."

ETİKETLER
Gemi Rusya Son Dakika Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
TBMM’de yoğun hafta: Vergi düzenlemeleri ve bütçe görüşmeleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:41
Bakan Fidan: Suriye sürecinin en büyük riski İsrail’dir
13:46
Düşen uçakta şehit olan askerin bebeği dünyaya geldi
13:29
LGS örnek soruları artık MEBİ’de
12:58
Akran zorbalığına karşı kapsamlı mücadele
12:53
Tırın şarampole yuvarlandığı anlar kamerada
12:46
Sri Lanka'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 193'e çıktı
Muş'ta beşgen bazalt kayalıklar ilgi çekiyor
Muş'ta beşgen bazalt kayalıklar ilgi çekiyor
FOTO FOKUS
Van'da 3 kişinin bulunduğu araç baraj gölüne düştü
Van'da 3 kişinin bulunduğu araç baraj gölüne düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ