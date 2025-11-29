Hafif Sağanak Yağışlı 9.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 29.11.2025 23:59

Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki gemi saldırılarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Karadeniz’de Gambiya bayraklı KAIROS ve VIRAT isimli ticari tankerlere yönelik dün gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki gemi saldırılarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz’de 2 ticari gemiye yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı:

"Karadeniz’de Gambiya bayraklı “KAIROS” ve “VIRAT” isimli ticari tankerlere yönelik dün (28 Kasım) gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz.

Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur.

Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz."

Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu

