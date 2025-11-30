Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber-AA 30.11.2025 10:27

CHP'de kurultayın son günü: Parti meclisi seçimi yapılacak

CHP'de 39. Olağan Kurultayın son gün çalışmaları başladı. Bugün parti yönetimi belirlenecek. Parti içi muhalefetin Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesini delmek için alternatif liste sunması bekleniyor.

CHP'de kurultayın son günü: Parti meclisi seçimi yapılacak

Ankara Spor Salonu'ndaki Kurultay, son gündem maddelerini uygulamak üzere saat 08.00'de yeniden toplandı.

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına yeniden seçildiği Kurultay'ın ilk iki gününde parti programı, tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değişiklikleri yapıldı, çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu kabul edildi.

Kurultay'ın üçüncü gününde ise partinin kayıtlı 1385 delegesi, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini seçecek.

Kurultay'da yapılan tüzük değişikliğine göre PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. Buna göre delegeler, 80 kişilik PM listesini belirleyecek.

CHP'de süren parti içi mücadelenin, bugün yapılacak Parti Meclisi seçimlerine de yansıması bekleniyor
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, Özgür Özel’in anahtar listesini delerek Parti Meclisi’ne girmeye çalışacak.

Genel başkan Özgür Özel, yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu Parti Meclisi üyeleri arasından belirleyecek.

