Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kadıköy'de kiliseye saygısızlık soruşturması: 2 kişiye ev hapsi
[Fotoğraf: DHA ]
İstanbul Kadıköy’deki Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısı üzerine çıkarak dans eden ve gözaltına alınan 3 kişiden 2’sine ev hapsi verildi, 1’i hakkındaki talep reddedildi.
İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkan 3 şüpheliden 2'si hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 şüpheli serbest bırakılıdı.
Etiketler: İstanbul Kilise Son Dakika
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