Meclis 15 Temmuz'da tatile girecek, Milliyetçi Hareket Partisi sahada olmaya devam edecek.

Devlet Bahçeli MYK toplantısında ekonomiden dış politikaya kadar pek çok başlığı kurmaylarıyla değerlendirdi.

Bahçeli'den "sahada olun" talimatı

Bahçeli teşkilatlara, 'yaz döneminde sahada olun' talimatı verdi. Teşkilat içinde başlayan eğitim faaliyetleri de toplantının gündem maddelerinden biriydi.

Toplantıda ayrıca, Meclis'te bu sene yapılan yasama faaliyetleri de ele alındı.