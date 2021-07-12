Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Telafi eğitimi ilk kez mobil okullar ile tarlalarda
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının telafi programına katılabileceğini belirterek, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'dan, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için hazırladıkları telafi programına ilişkin bilgi verdi.
Ziya Selçuk, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız. Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız" paylaşımında bulundu.
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