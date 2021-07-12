Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Elmadağ'da kurulacak Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) temel atma törenine katıldı.

Elmadağ Mobilyacılar OSB kuruluyor

Mobilya üreticileriyle bir araya gelen Varank'ın gündeminde bölgedeki ihracat çalışmaları vardı.

Varank, "2012 yılında 1,5 milyar dolarlık ihracat yapabilen Ankara 2020 yılında ihracatını 8 milyar dolara yükseltmiş durumda. İhraç ettiği ürünlerin başında otomotiv, kimya, havacılık ve uzay gibi yüksek teknolojili sektörler yer alıyor" dedi.

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Salgına rağmen ihracatta büyük artış

Varank Ankara'nın mobilya ihracatındaki başarısına da dikkat çekti. Salgına rağmen büyük artış kaydedildiğini söyledi.

"Başkentimizin mobilya ihracatı 2003 yılında sadece 45 milyon dolarken 2020 yılında pandemiye rağmen ihracat rakamımız 400 milyon doların üzerine çıkmış durumda."

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 116 hektarlık alanda inşa edilecek.