Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2021'in 6 aylık döneminde Ege ve Akdeniz kıyılarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan ve büyük bölümü Yunanistan unsurlarınca geri itilen 5 bin 693 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesindeki verilere göre Ocak-Haziran 2021 döneminde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 4 bin 670 düzensiz göçmen kurtarıldı.

[Grafik: AA]

Sahil Güvenlik yardıma koştu

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken motor arızası, kayalıklara çarpma veya su alma gibi nedenlerle mahsur kalan 1023 göçmenin yardımına da Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Ekipler, kurtarma operasyonlarının dışında yasa dışı geçiş operasyonlarında da yılın ilk yarısında 1243 düzensiz göçmen ile geçişleri organize ettikleri suçlamasıyla 29 kişiyi yakaladı.

En fazla operasyon İzmir’de

Geri itilen ya da mahsur kalan düzensiz göçmenlere yönelik en fazla operasyon İzmir'de düzenlendi.

Ocak-haziran döneminde İzmir açıklarında çeşitli nedenlerle mahsur kalan 261 düzensiz göçmen kurtarılırken ekipler, Yunanistan unsurlarınca motorları sökülen, lastik botlar içinde veya can yelekleriyle denizde ölüme terk edilen, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin 120 düzensiz göçmenin imdadına koştu.

İzmir sahillerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyenlere yönelik operasyonlarda ise 434 düzensiz göçmen ve 6 Türk vatandaşı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'de 1188, Balıkesir'de 1099, Muğla'da 587, Aydın'da 391 geri itilen ya da mahsur kalan düzensiz göçmeni kurtarırken yasa dışı geçiş operasyonlarında ise Muğla'da 412, Çanakkale'de 327 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler tarafından, Antalya, Mersin ve Edirne'de mahsur kalan 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 70 düzensiz göçmen de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.