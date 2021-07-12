TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberinde parlamento heyeti ile dün Kuveyt'e gitti.

Şentop, bu sabah Kuveyt Emir Vekili Prens Şeyh Miş'al Al Sabah ile Beyan Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yarım saat sürdü.

Görüşmede Filistin konusu gündeme geldi.

Şentop, Türkiye ve Kuveyt arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğine özel önem verdiklerini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Mustafa Şentop sonrasında Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Al Halid Al Sabah ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede seyrettiğini anlatan Şentop, "Halklarımız arasında tarihten gelen köklü bağlar, müşterek kültürel ve beşeri değerler ülkelerimiz arasındaki dostluk zeminini daha da kuvvetlendiriyor" dedi.

Şentop, şöyle devam etti:

"Parlamentolarımız arasında samimi bir iş birliği atmosferi bulunmaktadır. Meclis başkanları olarak tesis ettiğimiz bu ortamın, ihtisas komisyonlarımız ve Kuveyt Millet Meclisinde kurulmasını müteakiben dostluk gruplarımız arasında da yeni temaslara fırsat sağlamasını temenni ediyorum. Nisan ayında, Ankara'da, Türkiye-Kuveyt İşbirliği İçin Ortak Komite İkinci Toplantısı'nda bir Eylem Planı kabul edilmesinden memnuniyet duyduk."

[Fotoğraf: AA]

"Türk müteahhitlik sektörünün Kuveyt'e iş hacmi 8 milyar doları aştı"

TBMM Başkanı Şentop, söz konusu Eylem Planı'nda mutabık kalınan hususlar hayata geçirildikçe ilişkilerin birçok sahada daha da gelişeceği ve zenginleşeceği kanaatinde olduklarını ifade ederek, "Türk müteahhitlik sektörünün Kuveyt'e iş hacmi takribi 8 milyar doları aşmıştır. Firmalarımıza gösterdiğiniz teveccühten memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

"Sağlık ve savunma sanayi alanlarında da iş birliğimizi geliştirecek potansiyelimiz var"

Kuveyt'in 2035 hedefleri doğrultusunda yapacak çok işleri olduğunu belirten Şentop, "Bu alanda ortak çalışmaları artırabiliriz. Bu çerçevede, Kuveyt’in büyük projelerinden biri olacak olan Naaim Sanayii Şehri'nde iş birliği için mutabık kalındığını da öğrendik. İmzaya hazır olan bu anlaşma ile inşallah yeni bir projeyi daha hep birlikte hayata geçireceğiz. Kuveyt firmalarının ülkemize 2 milyar doları aşan yatırımlarının da artarak devamını ümit ediyoruz. Sağlık ve savunma sanayi alanlarında da iş birliğimizi geliştirecek potansiyelimiz var" dedi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün hayata geçmesiyle kültürel iş birliğinin daha da ileriye taşınacağını kaydeden Şentop, Türkiye Büyükelçiliği bünyesinde ücretsiz eğitim veren okulun fiziki kapasitesinin artırılması konusundaki gelişmelerden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Şentop, Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Marzuk Ali el-Ganim ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt Millet Meclisi'nde, Marzuk Ali el-Ganim ile bir araya geldi.

"Tarih boyunca da savaş ve barışların sebebi Filistin bölgesi"

Kuveyt'in, Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladıklarını vurgulayan Şentop, "Filistin'de yaşanan sorun sadece Müslümanların değil bütün dünya halklarının meselesidir. Tarih boyunca da savaş ve barışların sebebi Filistin bölgesi olmuştur" dedi.

Son saldırıların ardından dünyanın farklı yerlerinden Filistin halkının haklılığına vurgu yapan açıklamalar olduğuna dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti:

"İsrail'in ramazan ayında Filistin'e yönelik kanlı saldırılarıyla ilgili Parlamentolar Arası Birlik ve Avrupa Parlamentosu çatısı altında gerçekleştirdiğiniz temasları da yakından takip ettim. Filistin meselesini her zaman hatırda tutmamızın ve davaya sahip çıkmamızın önem arz ettiğini düşünüyorum. Bu çerçevede daha olumlu bir dünya kamuoyuyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) bünyesinde daimi Filistin Komitesi var. Bu komiteye eylül ayında İstanbul'da, Meclis Başkanları seviyesinde ev sahipliği yapmak istediğimizi biliyorsunuz. Söz konusu toplantıya zatıalinizi şimdiden davet ediyorum. Tarih konusunda bilahare müzakere edebiliriz. İnşallah bu toplantıda Filistinli kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği için güçlü bir ses çıkarabiliriz."