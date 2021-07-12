Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun geçtiğimiz pazar günü Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde dans etmesiyle ilgili soruşturma başlattı.



Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Valilik: Adli ve idari soruşturma başlatıldı



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 00.55 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanı'nda, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergilediklerinin tespit edildiği vurgulandı.



Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö.F.A ile aracın sahibi O.Y. ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabetler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir.

"Zanlıların hukuk süreci devam ediyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kilise Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arman Bükücüyan ile görüştüğünü ve üzüntülerini dile getirdiğini söyledi.

Soylu, Gözaltına alınan zanlıların hukuk sürecinin devam ettiğini belirtti.

Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim.



Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 12, 2021

"Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik saygısızlığı kınıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grubun dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunduğunu belirtti.

Ömer Çelik, "Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz." dedi.

"Hukukun gerekeni süratle yapacağına inancım tamdır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından kiliseye yönelik saygısızlığa tepki göstererek şunları kaydetti;

Bizim medeniyetimizde dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara asla müsamaha edilmez. İnsanlığa ve kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provakatif ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum. Hukukun gerekeni süratle yapacağına inancım tamdır.