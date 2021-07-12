

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonlarıyla terör koridoruna izin verilmiyor.



Terörle mücadele Irak’ın kuzeyinde Pençe Operasyonları ile sürerken nokta harekatlarla da hedefler tam isabetle vuruluyor.

Sözde yöneticilere örgütün ‘kalesi’ olarak nitelendirilen Kandil, Sincar, Mahmur, Gara, Duhok ve Süleymaniye’de de peş peşe darbe vuruldu.

Son operasyonu Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştı. Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin hareketliliği tespit edildi. Hava harekatıyla 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AOMLpQA9GE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2021

MSB’nin paylaşımında “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

