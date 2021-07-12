TBMM, 4. Yasama Yılı'nın tatil dönemine yaklaşılırken, ekonomi ve turizm çevrelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda yoğun mesai yapacak.

13 Temmuz Salı günü toplanacak Genel Kurulda ilk olarak Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla "turizm hizmetleri yönetim birlikleri" kurulacak.

Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak.

Kültür, turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri içinde bulunan korunan alanlarda her ölçekteki plan teklifleri, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacak, ilgili kurul, kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça incelenerek uygun görülen planlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından turizm amaçlı sportif faaliyet işletmeciliği ve ticari faaliyetine esas olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgeleri haiz olmak kaydıyla deniz turizmi araçları işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan belge alınacak.

Mera, yaylak ve kışlaklar; ot bedeli taşınmazın yatırımcıya tahsisi aşamasında yatırımcı tarafından karşılanmak kaydıyla, Mera Kanunu hükümlerine göre tahsis amacı değiştirilerek, sadece turizm amaçlı kullanılacağına ilişkin şerhli olarak Hazine adına tapuya tescil edilecek, ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilecek.

Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespiti halinde 13 bin 500 lira para cezası verilecek.

Boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine, her yıl belirlenen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde, geçici süreli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin verilebilecek.

Komisyon, yarın ekonomiye ilişkin torba teklifi görüşecek

Plan ve Bütçe Komisyonunda, yarın, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi ele alınacak.

Teklif komisyonda kabul edilmesinin ardından bu hafta TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek.

Teklifle, terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanması 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl uzatılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi üyeliği ile birleşen görevler arasına devlet üniversitelerindeki öğretim üyeliği de ekleniyor.

Güvenlik korucularının aylık ücretleri asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelenecek.

Çek Kanunu'nda yapılan değişiklikle, karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazının durdurulmasına ilişkin önceki hükümde yer alan 24 Mart 2020 tarihi, 30 Nisan 2021 olarak değiştirilerek düzenlemeden yararlanacakların kapsamı genişletilirken, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılacak.

Kooperatiflere, genel kurullarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapabilme imkanı getiriliyor.

​​​​​​​Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi, ihtiyaca binaen 31 Temmuz 2021'den itibaren üç yıl uzatılacak.​​​​​​​