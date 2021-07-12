Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 01:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 125 gözaltı
İzmir merkezli 47 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik 229 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 125 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK’daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı bulunan ve başkaca deliller olan 57'si muvazzaf 86 asker ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplamda 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 5'inin teğmen, 54'ünün astsubay ve 14'ünün uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda 125 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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