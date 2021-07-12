Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantının öncelikli gündemi ise yine koronavirüs ile mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki son durum ve Türkiye'de artışa geçen delta varyantına ilişkin kabine üyelerini bilgilendirecek. 10 Temmuz itibarıyla büyük ölçüde esnetilen tedbirlerin tabloya yansımasına da bakılacak.

Toplantıda aşı programı üzerinde özellikle durulacak. Aşılamanın ülke genelinde artması konusunda atılabilecek adımların değerlendirileceği toplantıda, aşı tedarikindeki yol haritası ve yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

Bayram tatili kaç gün olacak?

En çok merak edilen konulardan olan "Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacak?" sorusu da toplantıda ele alınacak.

Turizmcilerin beklentisi 16 Temmuz Cuma günü ile Arife gününün tatile eklenmesi ve bayram tatilinin 11 güne çıkarılması.

Hem tatil süresi hem de bayramda ek tedbir uygulanıp uygulanmayacağı Kabine toplantısında karara bağlanacak.

Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele ve dış politika başlıklarının da görüşüleceği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak.