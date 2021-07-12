Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
İstanbul'da Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 18 kişiden 15'i yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, suç örgütünün, mağdur olan kişileri korkutmak amacıyla restoran zincirine sahip olan bir şirketi yağmaladıkları belirlendi.
Örgüt adına yağmalama suçuna karışan 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Konu ile ilgili kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Etiketler: Suç Örgütü
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