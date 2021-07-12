İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, suç örgütünün, mağdur olan kişileri korkutmak amacıyla restoran zincirine sahip olan bir şirketi yağmaladıkları belirlendi.

Örgüt adına yağmalama suçuna karışan 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

