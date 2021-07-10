Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 03:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 82 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 82 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Cennet Koyu bölgesindeki dağlık alanda arama yapan ekipler, 40 Pakistan, 34 Bangladeş, 3 Afganistan, 2 Srilanka ile 3 Suriyeliyi yakaladı.
Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
Sıradaki Haber
Seyfe Gölü Kuş Cenneti gezginleri ağırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz