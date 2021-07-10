Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 03:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nemrut Dağı yakınlarında etçil çekirge görüldü
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut Dağı yakınlarında etçil çekirge görüldü.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı yakınlarında 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı.
Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.
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