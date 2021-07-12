Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selden zarar gören hanelere 1 milyon 160 bin TL kaynak
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardıklarını açıkladı.
Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 8 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza toplam 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık. İhtiyaç duyanlar için sahada psikososyal destek hizmetlerimizi de sürdürüyoruz" dedi.
Etiketler: Sel Yağış Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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