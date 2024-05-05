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Gündem
TRT Haber 05.05.2024 13:56

Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Beştepe'deki kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda; ekonomideki son durumun yanı sıra öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararına ilişkin süreç de değerlendirilecek.

Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...

Enflasyonla mücadele, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararı ve öğretmen atamaları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısının gündemi yoğun...

Türkiye, İsrail'e 54 ürün grubunda uyguladığı ihracat kısıtlamasını tüm ürünler için genişletti.

Beştepe'deki kabine toplantısında kararın etkileri değerlendirilecek.

Güncel ekonomik gelişmeler de değerlendirilecek

Nisan ayı enflasyon rakamları, dış ticaret verileri, Türkiye'nin kredi notunun arttırılması, fahiş fiyat ile mücadele...

Kabine toplantısında ekonomideki güncel gelişmeler de masada olacak.

Toplantıda; Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararıyla ilgili süreç değerlendirilecek.

Atanacak öğretmen sayısı ve branşların ele alınması bekleniyor

Öğretmen atamalarının da gündemde olması bekleniyor. Atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Toplantıda, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak. 

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan Öğretmen Öğretmen Ataması Enflasyon İsrail Terörle Mücadele
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