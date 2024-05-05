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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 05.05.2024 13:16

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK’lı terörist ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

 

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Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Suriye Terörle Mücadele
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