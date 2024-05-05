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Gündem
AA 05.05.2024 12:29

Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yarın doluyor.

Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesi için yarın gün sonuna kadar beyannamelerini vermeleri önem taşıyor.

Ayrıca, 2024-Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler de yarın gün sonuna kadar verilebilecek.

Kurumlar vergisi beyannamesi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda doldurulabiliyor.

Ödemeler nasıl yapılıyor?

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ya da anlaşmalı bankaların şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.

Vergi ödemeleri internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ya da PTT işyerlerinden de yapılabiliyor.

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Vergi Gelir İdaresi Başkanlığı
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