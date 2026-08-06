Kabine üyelerinden "Milli Dayanışma" paylaşımı

İletişim Başkanlığı tarafından "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında iletişim kampanyası başlatıldı.

İletişim kampanyasında terörün Türkiye'ye 40 yıllık süreçte oluşturduğu ekonomik maliyet istatistiklerle kamuoyuyla paylaşıldı.

Kabine üyelerinden de "Milli Dayanışma" paylaşımları peş peşe geldi.

"40 yıllık terörle mücadelenin ülkemize maliyeti 2,3 trilyon dolar"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"40 yıllık terörle mücadelenin ülkemize maliyeti 2,3 trilyon dolar. Bu rakam, eğitimden sağlığa, enerjiden sanayiye, ulaşımdan şehirleşmeye kadar kaybettiğimiz yatırım ve hizmet imkanlarını hatırlatıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bir zamanlar terörle anılan toprakları ticaretin ve üretimin merkezine dönüştürüyor, eser ve hizmet siyasetiyle 86 milyon vatandaşımıza dokunuyoruz. Milli Dayanışma ruhuyla, ailelerimizin huzuru, gençlerimizin geleceği ve ülkemizin kalkınması için Terörsüz Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz."

Bakan Göktaş, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoya da yer verdi.

"Terör sorununun bitmesiyle birlikte yeni bir sayfa açılacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından "Milli Dayanışma" etiketiyle yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye hedefi, 86 milyonun tamamının huzuru, güvenliği ve aydınlık geleceği için atılan önemli bir adımdır. Terör sorununun bitmesiyle birlikte yeni bir sayfa açılacak. Yarım asırdır ülkemizin enerjisini, insan kaynağını sömüren bu meselenin ortadan kalkması için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde hedeflerimize ulaşacak, milli dayanışma ve beraberliğimizi güçlendireceğiz."

Işıkhan, paylaşımında, terörün Türkiye'ye 40 yıllık süreçte oluşturduğu ekonomik maliyete ilişkin bilgilerin bulunduğu videoya da yer verdi.

"Milli Dayanışma. Ebedi kardeşlik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, İletişim Başkanlığınca "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Dayanışma. Ebedi kardeşlik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye vizyonu, devletimizin kararlı duruşunu, milletimizin ortak iradesini ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini daha da güçlendiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Kardeşliğimizden aldığımız güçle, yatırımların arttığı, kalkınmanın hızlandığı ve Türkiye'nin her alanda daha da güçlendiği bir geleceği hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

"Ortak geleceğimizi birlikte büyüteceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkemizin bütün imkanları, milletimizin huzuruna, refahına ve çocuklarımızın geleceğine hizmet etmelidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilerlediğimiz Terörsüz Türkiye hedefiyle enerjimizi yatırıma, üretime ve kalkınmaya daha güçlü biçimde yönelteceğiz. Birliğimizi koruyacak, ortak geleceğimizi birlikte büyüteceğiz. Milli dayanışma."

Bakan Ersoy, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoya da yer verdi.

"Terörsüz Türkiye'yle yatırımın, üretimin ve kalkınmanın önü çok daha güçlü açılacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medyada başlatılan iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Terörün Türkiye'ye ekonomik faturasının en az 2,3 trilyon dolar olduğuna işaret eden Kacır, "Terörsüz Türkiye'yle yatırımın, üretimin ve kalkınmanın önü çok daha güçlü açılacak. Türkiye, ekonomide yeni başarı hikayelerini 'Milli Dayanışma' ruhuyla yazacak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Terörün Türkiye'den çaldığı 2,3 trilyon doların, yüzlerce yeni baraj, modern sulama tesisleri ve şahlanan tarımsal üretim demek olduğuna işaret eden Yumaklı, "Bugün milli dayanışma ruhumuzla başlattığımız Terörsüz Türkiye süreciyle, kaynaklarımızı toprağımıza ve suyumuza aktaracak, üreticimizin gücüyle Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye vizyonu, Türkiye'nin potansiyelini daha da ileriye taşıyacaktır"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda milli dayanışmanın, güçlü ekonominin ve kalıcı kalkınmanın en sağlam temeli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen 'Terörsüz Türkiye' vizyonu, ülkemizin huzurunu ve güven ortamını daha da güçlendirirken, üretimden yatırıma, ticaretten ihracata kadar her alanda Türkiye'nin potansiyelini daha da ileriye taşıyacaktır. Milli dayanışma ruhuyla kenetlenen milletimiz, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürecek. Yüce Allah'ın izniyle, güçlü ekonomisi, artan refahı ve yükselen ticaret hacmiyle bölgesinde ve küresel ölçekte daha etkin bir Türkiye inşa edecektir."

"Terörsüz Türkiye ile enerjimiz de kaynağımız da geleceğe"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasına ilişkin paylaşım yaptı.

"Terörsüz Türkiye"nin, "ülke kaynaklarının milletin refahına, kalkınmasına ve geleceğine aktığı Türkiye" demek olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Terörle mücadelede bugüne kadar harcanan 2,3 trilyon dolar ile İstanbul Havalimanı ölçeğinde tam 273 eser Türkiye'ye kazandırılabilirdi. Bu büyük kaynak artık yollarımıza, raylarımıza, havalimanlarımıza, üretime, yatırıma ve milletimizin geleceğine dönüşecek. Terörsüz Türkiye ile enerjimiz de kaynağımız da geleceğe." değerlendirmesinde bulundu.