Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısında, İsrail'in Gazze saldırıları, Türkiye'nin "garantörlük" teklifi ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

İnsani yardımların ulaştırılması ve rehinelerin serbest bırakılması ile ilgili süreç değerlendirildi.

Kabine toplantısında, Merkez Bankası'nın son faiz artırımı kararının ekonomiye yansımaları ele alındı.

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelenin yanı sıra, faizsiz evlilik kredisi ve BAĞ-KUR prim gün sayısı ile ilgili çalışmalar da gündemdeydi.