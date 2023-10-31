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TRT Haber 31.10.2023 14:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepatit A aşısı artık standartlara uygun şekilde ülkemizde üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek" açıklamasını yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepatit A aşısı artık standartlara uygun şekilde ülkemizde üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak" açıklamasını yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Toplam 29 bin metrekare fabrika sahasıyla KeyVac bu alanda öncü bir rol üstlenecektir. Türkiye koronavirüs sürecini dünyanın birçok ülkesine göre çok daha başarılı bir şekilde yürüttü. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Kendi aşımızla birlikte tescillenen tüm aşıları vatandaşlara ücretsiz olarak sağladık. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide sert adımlar atmaktan uzak durduk. Ülkemiz son asrın en büyük salgın krizinden güçlenerek, dostlarının sayısını artırarak çıkmıştır. Bu alanda faaliyet gösteren herkesi tebrik ediyorum.

Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde de üretilecektir. Türkiye en üst standarlarda üreten 4. ülke olacaktır. Yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır. İleri ve yetişmiş insan kaynağına da kavuşacağız. KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nin ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar Türkiye'yi büyütme davamıza destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

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