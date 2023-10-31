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Gündem
AA 31.10.2023 14:11

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'i uyardı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomide somut bir değişme olmadığı için Mehmet Şimşek'e uyarı iletti" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'i uyardı' iddiasına yalanlama

Merkez tarafından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında bazı sosyal medya platformlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide somut bir düzelme olmadığı için Mehmet Şimşek'e bir uyarı iletti" iddiasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili tüm kurumlar, Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar etmeyiniz."

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