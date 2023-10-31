BM Sıfır Atık Danışma Kurulu yarın İstanbul'da toplanacak

Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 26 Eylül 2017'de başlatıldı.

Altıncı yılını tamamlayan proje, bu süre zarfında uluslararası alanda da bilinirliğini artırarak BM seviyesinde destek gördü. Emine Erdoğan'ın BM Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak geçen yıl eylül ayında katıldığı BM Genel Kurulu'nda 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Emine Erdoğan'a yazılı olarak BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığı teklifinde bulunması üzerine Emine Erdoğan, kurulun başkanlığını üstlendi.

Öte yandan Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketi'ne uluslararası bireysel katılımı sağlamak amacıyla "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" bu yılın eylül ayında imzaya açıldı.

[Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk toplantısına başkanlık etti (AA)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta gerçekleştirilen BM 78. Genel Kurulu kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan ilk kişi olarak sıfır atık gönüllüsü oldu.

Beyanı imzalayanlar arasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır, Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın eşi Olena Zelenska, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Kim Keon-Hee’nin de bulunduğu birçok devlet başkanı eşi yer alıyor. Beyanda, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNEP İcra Direktörü Inger Andersen gibi isimlerin de imzası bulunuyor.​​​​​​​

Kurul üyeleri

Emine Erdoğan’ın başkanlığında temmuz ayında yapılan çevrim içi tanışma toplantısı sonrası Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun üyeleri ilk yüz yüze toplantılarını yarın İstanbul’da gerçekleştirecek.

Politikadan Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder, Surinam Devlet Başkanı Chandrikapersad Santokhi'nin eşi Melissa Santokhi-Seenacherry ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio kurul üyeleri arasında yer alıyor.

Kurulun Başkan Yardımcılığı görevini, sürdürülebilir alışveriş deneyimi sunan Şili merkezli Algramo firmasının kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jose Manuel Moller üstleniyor. Hayata geçirdiği girişimle birçok ödüle layık görülen Moller ayrıca Dünya Ekonomik Forumu tarafından "Genç Küresel Liderler" arasında gösterilmişti.

Yoksulluk içinde yaşayan insanlar için mikrokredi ve mikrofinans kavramlarına öncülük eden Grameen Bank'ı kuran ve bu girişimiyle 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Muhammed Yunus da kurulun bir diğer üyesi.

Kurulun üyeleri arasında Brezilya merkezli Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) Başkanı Carlos Silva Filho, Kolombiya merkezli döngüsel ekonomi alanında projeler yürüten CEMPRE organizasyonunun İcra Direktörü Laura Reyes, organik atıklarını sürdürülebilir çözümlere dönüştürerek döngüsel ekonomi projeleri üreten Hollanda merkezli "Atık Dönüştürücüleri" (The Waste Transformers) kurucusu ve CEO'su Lara van Druten, ABD'deki Delaware Üniversitesinden Enerji ve Çevre Profesörü Prof. Dr. Saleem Ali, Fas'ın eski Çevre Bakanı Hakima el Haite, sürdürülebilir kentler ve yaşam alanları inşa etmek için çalışmalar yürüten Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı (ICLEI) Genel Sekreteri Gino Van Begin ve Asya-Pasifik bölgesinin sürdürülebilir kalkınması için çalışmalar yürüten CityNet organizasyonunun Genel Sekreteri Dr. Vijay Jagannathan da yer alıyor.