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TRT Haber 17.07.2025 17:30

Kabine toplantısı başladı: İşte masadaki başlıklar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine toplantısı başladı: İşte masadaki başlıklar...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 17.30'da başladı. 

Toplantıda, terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yeni dönemin yol haritası değerlendirilecek.

Konuya ilişkin Meclis çatısı altında yürütülecek çalışmaların da değerlendirileceği toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki adımların bölgeye yansımaları da ele alınacak.

Suriye'de yaşanan gelişmeler de ele alınacak

Toplantıda, bölgedeki sıcak gelişmeler de gündemde olacak. Bu kapsamda Suriye'de yaşanan son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar ve İsrail’in Suriye'ye saldırıları başlıklar arasında yer alıyor.

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