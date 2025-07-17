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TRT Haber 17.07.2025 15:07

Fransa Genelkurmay Başkanı Ankara'da

Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Burkhard, ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve ile bir araya geldi.

Fransa Genelkurmay Başkanı Ankara'da

Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Burkhard'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Orgeneral Burkhard, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Gürak ve Orgeneral Burkhard​​​​​​​, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Fransa Genelkurmay Başkanı Ankara'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ı kabul etti.

 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ı kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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Metin Gürak Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
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